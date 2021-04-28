В BioNTech сообщили, когда в Европа будет коллективный иммунитет к Covid-19

Угур Шахин уверен, что нужно делать повторную вакцинацию от коронавируса. Фото: Reuters

Европа может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу к августу 2021 года.

Об этом заявил исполнительный директор компании по производству вакцин против Covid-19 BioNTech Угур Шахин, пишет AP.

"Европа достигнет коллективного иммунитета в июле, самое позднее - к августу", - прокомментировал он.

Для выработки коллективного иммунитета к коронавирусу необходимо вакцинировать более 70% населения.

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По словам Шахина, иммунный ответ организма со временем слабеет и людям нужно получать третью дозу вакцины - примерно через девять - 12 месяцев после первой инъекции.

Он сообщил, что исследования показывают, что через шесть месяцев эффективность вакцины Pfizer-BioNTech снижается с 95% до приблизительно 91%.

"Вероятно, понадобится ревакцинация ежегодно или, возможно, каждые 18 месяцев", - подытожил Шахин.

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