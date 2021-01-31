В Бельгии начались протесты против карантина

В Бельгии задержали более 300 человек, участвовавших в протестах против карантинных ограничений.

Правоохранители разогнали демонстрации вокруг центрального железнодорожного вокзала столицы. Об этом сообщает Le Soir.

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На прошлой неделе власти отказали протестующим в разрешении на демонстрацию на фоне опасений, что скопление толпы может влиять на распространение коронавируса. В воскресенье полиция повторила призыв не собираться.

Кроме того, в стране продолжает действовать комендантский час, бары и рестораны не работают, сотрудников перевели на удаленный режим работы.

В США с начала вакцинации от коронавируса ввели более 29,5 млн доз вакцины. Так, 24 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины, а около 5250000 человек были полностью вакцинированы.