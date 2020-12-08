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вторник, 08 декабря 2020 15:55

В Беларуси засудили протестующих за надпись на асфальте

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Минский суд приговорил белоруса Максима Павлющика до 2 лет за решеткой за надпись на асфальте "Не забывайте" на месте гибели протестующего Александра Тарайковського.

Еще одну активистку Марию Бабович приговорили к 1,5 лет, сообщила TUT.BY.

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Автор: tut.by
  Мария Бабович после оглашения приговора.
Мария Бабович после оглашения приговора.
Автор: tut.by
  Максим Павлющик после оглашения приговора.
Максим Павлющик после оглашения приговора.

Судья Фрунзенского района Минска признал местных жителей виновными в хулиганстве, согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь.

Сначала власти заявили, что минчане уничтожили тротуарную плитку на площади 137,7 кв. м на сумму 7,5 тыс. руб. Но в суде сумма изменилась - до 211 руб. Из-за этого с них сняли обвинения в умышленном уничтожении имущества.

В этом же суде продолжается рассмотрение дела Дениса Граханова, Игоря Самусенко и Владислава Гулиса, которых задержали вскоре после Павлющик и Бабович.

По официальной версии, 34-летний Александр Тарайковський якобы погиб в результате детонации самодельного взрывного устройства, который пытался бросить в сторону силовиков. Однако специалисты установили, что мужчина был убит. К гибели может быть причастен один из бойцов спецназа КГБ Беларуси Альфа или спецназа МВД Алмаз.

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Дата
08
декабря

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