В Беларуси задержали швейцарскую журналистку

В Минске задержали швейцарскую корреспондентку. Фото: spring96.org

В Минске в воскресенье задержали более 55 человек.

Задержание состоялось, когда сотни людей вышли на совместную прогулку без плакатов и флагов, информирует правозащитный центр Весна.

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Среди задержанных - швейцарская журналистка Люция Чирко. Она успела сообщить, что ее задержали в центре города.

Около 16.00 (по киевскому времени) посольство Швейцарии сообщило о том, что журналистку уволили.

Во время воскресных митингов в разных городах России задержали более 3 тыс. человек. Больше всего задержанных в Москве - 933. Далее идет Санкт-Петербург (591), Красноярск и Владивосток.