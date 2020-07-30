В Беларуси задержали известного политтехнолога

Виталия Шклярова задержали в Минске. Фото: БелсТА

Известного политтехнолога Виталия Шклярова задержали в Минске.

Правоохранители Беларуси считают, что мужчина под лозунгом "Страна для жизни" в соцсетях мобилизовывал протестный электорат вокруг соперников Лукашенко - семьи Тихановских, сообщила БЕЛТА.

"Шклярову - предстоит объяснить, зачем он внедрял в предвыборные штабы кандидатов своих агентов, как мобилизовал вокруг Тихановського протестный электорат, а главное - в интересах", сообщили на телеканале.

Сам Шкляров написал в телеграмме, что его арестовали.

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В СМИ Беларуси Шклярова часто называют "серым кардиналом политических кампаний". Он консультировал кампании Ангелы Меркель, Барака Обамы, Барни Сандерса и Ксении Собчак.