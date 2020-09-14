В Беларуси задержали 774 протестующих - МВД

МВД Беларуси заявило о задержании 774 протестующих Фото: tut.by

Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что во время акций протеста правоохранители задержали 774 гражданина из около 22 тыс. человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как отмечается, в Бресте правоохранители использовали по отношению к протестующим водомет.

Кроме того, в МВД заявили о нападениях на милицию.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 774 гражданина, из них в Минске - более 500 человек. К рассмотрению в суде дел об административных правонарушениях в места пребывания задержанных размещены 544 человека", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после применения водометов в Бресте силовики в форме без опознавательных знаков начали жестко задерживать протестующих. При этом у некоторых из них очевидцы заметили оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВД Беларуси подтвердили стрельбу на митинге в Минске

В пятницу, 11 сентября, активистки движения Femen провели у посольства Беларуси в Париже акцию в поддержку белорусского народа. Трое голых по пояс девушек с надписями Lukashenko out на спине и "Жыве Беларусь" на груди перелезли через забор посольства. Одна из них вскарабкалась на флагшток и повесила бело-красно-белый флаг рядом с официальным красно-зеленым.