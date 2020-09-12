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суббота, 12 сентября 2020 11:46

Голые активистки Femen поддержали Беларусь

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Голые активистки Femen поддержали Беларусь
Активистки во время протестов в Беларуси в 2011 году. Фото belapan.com

В пятницу, 11 сентября, активистки движения Femen провели у посольства Беларуси, в Париже, акцию в поддержку белорусского народа.

Об этом сообщает Brut.

Трое голых по пояс девушек с надписями "Lukashenko out" на спине и "Жыве Беларусь" на груди перелезли через забор посольства. Одна из них вскарабкалась на флагшток и повесила бело-красно-белый флаг рядом с официальным красно-зеленым.

После этого девушки вывесили бело-красно-белый флаг и плакат "Жыве Беларусь" на заборе посольства и некоторое время позировали перед ними.

"Движение Femen стоит рядом с белорусским народом в его борьбе против" последнего диктатора Европы ". Сегодняшняя акция перекликается с протестом Femen против Лукашенко в 2011 году в Минске, после которого три активистки были похищены и подвергнуты пыткам агентами КГБ. Но если десять лет назад режима Лукашенко все-таки удавалось подавить голоса оппозиции, то сегодня его режим обречен", - заявили в Femen.

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Ранее пресс-секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов прибыли в Украину. Они уклонились от прямого ответа, кому принадлежит Крым.

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