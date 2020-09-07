В Беларуси за рисунок на асфальте задержали 12-летнего ребенка

В Беларуси на митинге задержали 12-летнего парня. Onliner.by

В Минске во время "Марша Единства" задержали 12-летнего школьника Ярослава за рисунок баллончиком на асфальте.

В воскресенье, 6 августа мальчик оказался в Центральном РУВД вместе с другими участниками протеста. Задержали Ярослава после того, как он оставил надпись "3%" на проспекте Победителей, сообщает Tut.by.

По словам матери школьника Юлии, Ярослав уже не впервые наблюдает за акциями протеста, однако одному родители не разрешают посещать подобные мероприятия. На этот раз с ним обещал пойти отец, однако мужчина так и не появился.

Тогда подросток ушел из ТРЦ Galleria Minsk и присоединился к маршу. Вместе с другими участниками Ярослав дошел до места, где стояла объекты и дежурили сотрудники силовых ведомств.

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"Он увидел баллончик с краской, поскольку там все рисовали Ярослав захотел тоже." 3% ", - написал сын на асфальте. Ничего такого - цифра и два нолика. Он никаких позорных возгласов и карикатур не рисовал, - рассказала мать подростка.

Мальчика доставили в отделение, где на него составили протокол. Вечером его отпустили домой.

Сейчас в разных частях Минска проходят жесткие задержания протестующих. Часто людей задерживают люди в спортивной форме с дубинками.