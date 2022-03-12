В Беларуси военные устраивают бунты против войны с Украиной

Военнослужащие Вооруженных сил Беларуси категорически отказываются от участия в войне против Украины.
Об этом сообщает сайт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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Призывная кампания военнослужащих запаса, начатая белорусскими властями, вызвала панику среди населения. Фиксируются случаи выезда за границу сотрудников полиции вместе с семьями.
Чтобы подавить протесты военных, командование страны начало назначаться на руководящие должности в армии российских офицеров. Начали прибывать офицеры низшего и руководящего звена, которые назначаются на должности в ВС Беларуси.
В отдельных частях близ Бреста происходят бунты. Военнослужащие выражают свое нежелание участвовать в войне против Украины.
На общее психологическое состояние населения Беларуси негативно повлиял указ Александра Лукашенко о призыве военнослужащих запаса.
Среди белорусов, подпадающих под действие указа, распространяются настроения о временном выезде из Беларуси.
Гражданское население не верит официальной государственной пропаганде.
В США заявляют, что войска Беларуси не участвуют в войне в Украине.
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