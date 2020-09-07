В Беларуси во время протестных акций задержали около 600 человек

На "Марше Единства" в Беларуси задержали более 600 человек. Фото: NEXTA

В Беларуси, 6 августа, на "Марше Единства" милиция задержала 633 человека. Также зафиксировали 42 протестные акции в различных населенных пунктах республики, общее количество участников которых составило около 31 тыс. человек.

Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram.

По ее словам, несмотря на разъяснительную работу со стороны сотрудников милиции, участники марша выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта. У Дворца Независимости правохранители остановили колонну, в результате часть людей направилась в сторону проспекта Независимости, а остальные начали рисовать надписи на спецтранспорте и провоцировать конфликты с милицией.

"Вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека. К рассмотрению в суде дел об административных правонарушениях в места пребывания задержанных в помещении 363 человека", - сообщила Чемоданова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси за рисунок на асфальте задержали 12-летнего ребенка

В разных частях Минска проходят жесткие задержания протестующих. Часто их задерживают люди в спортивной форме с дубинками.