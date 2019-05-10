В Беларуси ужесточают наказание за коррупцию

Лукашенко подписал декрет об ужесточении наказания за коррупцию. Фото: Proos

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет, который усилит наказание за коррупцию.

В частности осужденные за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией". Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений", - говорится в сообщении.

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"В соответствии с декретом - лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким", - добавили в ведомстве.

Бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина задержали за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России. Втюрин в течении последних 25 лет входил в ближайший круг общения Лукашенко и был вхож в семью белорусского лидера.