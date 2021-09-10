В Беларуси с девушки содрали $1 тыс. штрафа за бело-красные волосы

Девушку арестовали силовики за окрашенные волосы. Фото: healthyhair.net

В Беларуси жительницу Минска 19-летнюю Викторию Левин оштрафовали за то, что ее волосы были окрашены в бело-красно-белые цвета.

Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна".

Утром 9 сентября девушку задержали на ул. Одинцова в Минске.

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"Силовиков заинтересовал цвет волос девушки, поэтому ее задержали и отвезли во Фрунзенский РУВД. На нее составили протокол", - отметили правозащитники.

Левин обвинили в том, что она "провела пикетирование, имея на голове волосы бело-красно-белого цвета".

Судебное заседание провели в день задержания. Девушку оштрафовали на 2 320 белорусских руб. - почти $1 тыс.

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