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четверг, 13 января 2022 20:49

В Беларуси погибло 21 редкое животное

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В Беларуси погибло 21 редкое животное
Группа зубров утонула в реке. Фото: УНІАН

На территории "Беловежской пущи" в Гродненской области Беларуси погиб 21 зубр.

Стадо редких животных пересекало реку. Они провалились под лед, передает Минприроды Беларуси.

21 зубр погиб в реке Медянка. По предварительным данным, всего в стаде было примерно 100 особей.

Сегодня всех погибших зубров вытащили из-под льда. На другом берегу реки обнаружили погибшего зубра в возрасте 10-11 месяцев. Его загрызли хищники. Вероятно, волки.

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Зубры занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы.

В США в зоопарке в Линкольне штат Небраска в субботу от Covid-19 скончались три снежных барса. В стране продолжают фиксировать заражение коронавирусом среди животных.

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13
января

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