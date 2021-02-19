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пятница, 19 февраля 2021 13:58

В Беларуси отказались расследовать смерть первого погибшего на протестах

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В Беларуси отказались расследовать смерть первого погибшего на протестах
Александр Тарайковский стал первым погибшим на протестах в Беларуси. Фото: tut.by

Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Александра Тарайковского - первого погибшего во время протестов против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Подробностями поделилось издание БЕЛТА.

"Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий", - прокомментировал председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

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По мнению следствия, сотрудники правоохранительных органов имели право использовать оружие "для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству".

Тарайковський получил смертельное ранение 10 августа 2020 года в Минске.

Минский суд приговорил белоруса Максима Павлющика до 2 лет за решеткой за надпись на асфальте "Не забывайте" на месте гибели протестующего Александра Тарайковского.

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