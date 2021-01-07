В Беларуси обновили государственный герб

В Беларуси обновили изображение государственного герба.

Изменения произошли в связи с вступлением в силу Закона № 83-З об изменении Закона "О государственных символах Республики Беларусь". Об этом сообщает Naviny.by.

Проект закона был разработан в Минюсте Беларуси, там изменения назвали техническими. Фото: naviny.by

"В верхней части герба подкорректировали изображение звезды: она представлена ​​в плоскостном варианте с контурным обводкой, края лучей теперь имеют незначительный наклон. Это сделали для того, чтобы изображение герба стало более объемным", - говорится в сообщении.

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Уточнили изображение стилизованного контура территории государства, изображения цветов клевера и льна. Более четким будет художественное решение фильма с надписью "Республика Беларусь".

С 9 августа 2020 в Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлено Александра Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождение политзаключенных и проведения новых выборов.