В Беларуси объявили первую казнь мужчины в этом году

В Беларуси к смертной казни приговорили мужчину. Фото: globalvillagespace

В Беларуси приговорили к смертной казни 30-летнего мужчину, который убил 2 пенсионеров в Слуцке.

Подробностями поделился правозащитный центр "Весна".

В январе 2019-го трое мужчин совершили убийство пожилых людей с особой жестокостью. Они пробрались в дом, задушили 2 пенсионеров в возрасте 79 и 94 года, забрали деньги и подожгли здание. Одна 85-летняя женщина осталась жива.

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Выяснили, что на момент поджога старики были еще живы. Смерть наступила в результате отравления угарным газом.

По словам обвиняемых, они этого не знали. Задержанные признали вину и извинились перед родственниками погибших.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий крупные штрафы за использование бело-красно-белых флагов - символики протестов в стране.