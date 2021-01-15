В Беларуси объявили первую казнь мужчины в этом году

 
Ексклюзивы
1/5
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 558
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
"Священник провел службу за 5 минут" - как хоронят людей во время пандемии
1 Просмотров: 459
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
1 Просмотров: 4653
Нас может остаться 30 миллионов.
Нас может остаться 30 миллионов.
Просмотров: 1602
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
"Коломойский уже надоел Зеленскому" - Мартыненко
Просмотров: 828
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1143
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
ЕСПЧ подтвердил аннексию Крыма - приближает ли это возвращение полуострова
Просмотров: 252
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
1 Просмотров: 504
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 297
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 567
Фото
Все фото
7
8
7
4
3
Крупнейший курортный остров страны сдают за $80 тыс.
Крупнейший курортный остров страны сдают за $80 тыс.
Разрушительное землетрясение всколыхнуло страну: есть жертвы и сотни раненых
Разрушительное землетрясение всколыхнуло страну: есть жертвы и сотни раненых
Ліфт зупиняється лише на нашому поверсі – українка про житло в Канади
Ліфт зупиняється лише на нашому поверсі – українка про житло в Канади
Сеть взорвалась мемами об импичменте Трампа
Сеть взорвалась мемами об импичменте Трампа
Показали древнейший в мире рисунок животного
Показали древнейший в мире рисунок животного
Видео
Все видео
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
В российском цирке козлов и обезьян надели в нацистскую форму на заказ попов
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
Неизвестные поиздевались над ламантином и выцарапали на его спине надпись "Трамп"
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
В России самосвал протаранил 5 автобусов с военными
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Мужчина сделал любимой предложение при помощи робота
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Опубликовали последнее видео пассажиров разбившегося самолета
Интервью
1/5
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1143
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5085
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
1 Просмотров: 504
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 486
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 января 2021
Просмотров: 432
Забута усмішка
Років за 10 до смерті мати загорілася ідеєю — зробити сімейний альбом. Починаючи зі старих пожовклих фото з їхніми загадковими історіями аж до ...
пятница, 15 января 2021 13:15

В Беларуси объявили первую казнь мужчины в этом году

  Комментировать
В Беларуси объявили первую казнь мужчины в этом году
В Беларуси к смертной казни приговорили мужчину. Фото: globalvillagespace

В Беларуси приговорили к смертной казни 30-летнего мужчину, который убил 2 пенсионеров в Слуцке.

Подробностями поделился правозащитный центр "Весна".

В январе 2019-го трое мужчин совершили убийство пожилых людей с особой жестокостью. Они пробрались в дом, задушили 2 пенсионеров в возрасте 79 и 94 года, забрали деньги и подожгли здание. Одна 85-летняя женщина осталась жива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Террористы и лишние люди в стране" - Лукашенко хочет создать лагерь для протестующих

Выяснили, что на момент поджога старики были еще живы. Смерть наступила в результате отравления угарным газом.

По словам обвиняемых, они этого не знали. Задержанные признали вину и извинились перед родственниками погибших.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий крупные штрафы за использование бело-красно-белых флагов - символики протестов в стране.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Беларуси объявили первую казнь мужчины в этом году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
января

Заработала крупнейшая энциклопедия в истории человечества

Первого шляпника считали сумасшедшим

Пилот посадил самолет на реку

В Германии попытались осуществить коммунистический переворот

Каддафи захватил власть

Вышла последняя серия "Санта-Барбары"

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 1 Просмотров: 14553
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 Просмотров: 10900
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
7
 Просмотров: 8208
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 7569
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 6858
Мир
Около сотни граждан Нидерландов жаловались на побочные эффекты после вакцинации
Около сотни граждан Нидерландов жаловались на побочные эффекты после вакцинации Просмотров: 45
Зять Медведчука возглавил главную российскую энергокомпанию "Россети"
Зять Медведчука возглавил главную российскую энергокомпанию "Россети" Просмотров: 189
Нацгвардии США разрешили стрелять на поражение
Нацгвардии США разрешили стрелять на поражение Просмотров: 324
"Террористы и лишние люди в стране" - Лукашенко хочет создать лагерь для протестующих
"Террористы и лишние люди в стране" - Лукашенко хочет создать лагерь для протестующих Просмотров: 162
НАТО обеспокоено расположением военных РФ на территориях Альянса
НАТО обеспокоено расположением военных РФ на территориях Альянса 1 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
5
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
4
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
Голосов: 855
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть