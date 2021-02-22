В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка

В Беларуси засудили несовершеннолетнего. Фото: spring96.org

В Беларуси участникам протестов против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Никите Золотареву и Дмитрию Корнееву присудили 6 и 8 лет за решеткой.

Золотарев получил на 2 года меньше из-за несовершеннолетия, сообщили на сайте правозащитного центра "Вясна".

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Корнееву присудили отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, обвиняемые якобы незаконно изготавливали "коктейли Молотова". 10 августа они бросили бутылку со смесью в сторону силовиков, сообщило обвинение.

Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Александра Тарайковского - первого погибшего во время протестов против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.