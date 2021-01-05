В Беларуси мужчину задержали за то, что он слепил снеговика с усами

Жителя Гомельской области Беларуси задержали из-за того, что он слепил снеговика с усами и написал "Жыве Беларусь".

Об этом сообщил портал Euroradio.fm.

Селянин слепил снеговика еще 24 декабря. Через несколько дней, когда его произведение растаяло, к мужчине пришел милиционер. Силовик составил на него административный протокол.

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Автор: Euroradio Снеговик, из-за которого задержали мужчину.

"Фотографию снеговика сделал или участковый милиционер, или соседи. Селянин подозревает, что его сдали соседи", - прокомментировал правозащитник Леонид Судаленко.

Юрист утверждает, что ранее мужчина не привлекался к ответственности.

Снеговика классифицировали, как несанкционированный пикет. Мужчине грозит до 15 суток ареста или штраф.

Минского преподавателя физкультуры Белорусского государственного университета Кирилла Долгорукова задержали и посадили на 13 суток за то, что он "мысленно поддерживал протест".