В Беларуси мужчина расстрелял сотрудников КГБ: есть убитые

В Беларуси мужчина расстрелял силовиков. Фото: Nexta.

В Минске мужчина из охотничьего ружья открыл стрельбу по сотрудникам Комитета госбезопасности, которые ворвались в его квартиру. Один из силовиков получил смертельное ранение.

Стрелка ликвидировали, сообщает Nexta.

Убитый мужчина работал в IT-компании EPAM Systems.

Инцидент произошел во время отработки помещений, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, сообщили в КГБ Беларуси.

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23 сентября в Ивано-Франковске грабитель влез в квартиру 35-летнего полицейского. Хозяин был дома и пытался задержать злоумышленника. Преступник нанес полицейскому 14 колото-резаных ран. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего задержали через несколько часов во Львове. Он был ранее судим за квартирные кражи.