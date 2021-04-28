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среда, 28 апреля 2021 17:04

В Беларуси массово жгли портреты Путина
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Белорусы показали свое отношение к Владимиру Путину
Фото: radiosvoboda.org
Белорусы показали свое отношение к Владимиру Путину
Белорусы показали свое отношение к Владимиру Путину
Белорусы показали свое отношение к Владимиру Путину
Белорусы показали свое отношение к Владимиру Путину

Белорусские активисты демонстративно сожгли портреты президента России Владимира Путина.

Так выразили возмущение интеграцией Беларуси с РФ и показали отношение к визиту Александра Лукашенко в Москву, передает radiosvoboda.org.

Портреты российского президента подожгли в Гродно вблизи мелового карьера и в Минске в микрорайоне Курасовщина, возле Музея валунов, лесопарка "Медвежино" и на ул. Рафиева. Также в Минске и Могилеве расклеили портреты Лукашенко и Путина с надписями "Кремль - руки прочь от Беларуси", "Путин - вор и убийца".

Александр Лукашенко ездил в Москву на переговоры с Владимиром Путиным 22 апреля, деталей этой встречи не сообщали. Перед закрытыми переговорами Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия уже договорились про 26-27 программ по интеграции, и сторонам осталось согласовать еще несколько, в том числе экономического характера.

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