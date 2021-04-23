Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко

Беларусь и Россия создадут "союзное государство". Фото: Интерфакс

Россия и Беларусь могут завершить создание союзного государства осенью после заседания Высшего госсовета.

Минск и Москва согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции на уровне правительств двух стран, и им осталось решить вопрос относительно объединения налоговых систем Беларуси и РФ, заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с Путиным, передает ТАСС.

"…Наверное, 26 или 27 программ мы уже согласовали на уровне правительства. Немного осталось — 2-3 очень серьезные программы экономического характера, в том числе и налогообложение", — подчеркнул Лукашенко.

Летом должен пройти Форум регионов Беларуси и РФ в Московской области, а формализовать договоренности о создании союзного государства страны смогут после заседания Высшего государственного совета.

"А затем мы примем решение о заседании Высшего государственного совета осенью, на котором мы уже сможем формализовать все наши договоренности, подписав определенные документы", — резюмировал Лукашенко после встречи с Путиным.

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Президент России Владимир Путин вспомнил, что против самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко якобы готовили госпереворот и хотели его убить.