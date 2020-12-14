В Беларуси гражданам будут делать прививки путинской вакциной

В Беларуси будут вакцинировать российским препаратом от коронавируса. Фото: rg.ru

Беларусь планирует в 2021 году создать собственную вакцину и закупить российский препарат от коронавируса Sputnik V. 50 млн руб должно пойти на вакцинацию 2 млн граждан.

Об этом заявил вицепремьер Беларуси Игорь Петришенко в эфире телеканала ОНТ.

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"Мы активно работаем над тем, чтобы начать производство вакцины, которая бы позволила привить наших граждан", - прокомментировал он.

В конце августа 2020 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с главой РФ Владимиром Путиным о том, что белорусы в добровольном порядке примут участие в 3-м этапе испытаний российской вакцины от коронавируса Sputnik V. Тогда же главы государств договорились о закупке Беларусью 100 тыс. доз.