В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими бойцами и техникой

С 21 июля в Беларусь прибывают первые военные эшелоны с российской техникой и военными. Фото: Минобороны РБ

В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к военным учениям "Запад-2021".

"21 июля в Беларусь для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2021" начали прибывать первые военные эшелоны с российскими военнослужащими и техникой", - сообщает минобороны РБ.

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Совместное стратегическое учение "Запад-2021" должно пройти на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.

Запланировано провести более 4,5 тыс. военных учений и тренировок до конца лета, сообщает минобороны РФ.

Во время совместных российско-белорусских стратегических учений планируют создать сложную воздушную обстановку и массово применять авиацию.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявлял, что эти учения потенциально представляют угрозу для Украины. НАТО будет следить за российско-белорусскими учениями "Запад-2021" и призвал Москву и Минск действовать предсказуемо и прозрачно.