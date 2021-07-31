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В бар с ковид-сертификатом: Черногория ввела новые правила

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В бар с ковид-сертификатом: Черногория ввела новые правила
Черногория ввела новые правила посещения ряда мероприятий и получения услуг. Фото: pexels.com

Черногория ввела требование ковид-сертификата для доступа к ряду мероприятий и услуг. Таким образом будут пытаться сдержать рост числа заражений коронавирусом.

С 30 июля и по меньшей мере до 20 августа сертификат будут требовать для посещения ресторанов и баров в помещении, ночных клубов и спортивных мероприятий. Также становится обязательным для всех работников ресторанов и баров, сообщает "Европейская правда".

Ковид-сертификат может подтверждать полное прививки от коронавируса, или отрицательный ПЦР-тест, не старше 72 часов или антиген-тест, не старше 48 часов, или перенесенную болезнь, при условии, что положительный тест был получен не менее 14 и не более 180 дней назад.

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Контроль будет осуществляться с помощью смартфона, который будет считывать QR-код с сертификата. На входе в заведения нужно будет показывать удостоверение личности.

На несовершеннолетних требования распространяются только для посещения дискотек или спортивных заведений.

Массовые собрания и фестивали переносят на период после 20 августа.

В Институте общественного здоровья отметили, что ограничения приняли ввиду того, что больше всего способствуют распространению коронавируса массовые скопления невакцинированной молодежи. Сначала дискотеки и ночные клубы совсем закрыли до вступления в силу новых правил.

Правила касаются, в частности, туристов.

Министерство здравоохранения Черногории сообщало, что на территории страны действует цифровой ковид-сертификат ЕС и других стран, которые имеют QR-код. Туристы, которые имеют сертификат о вакцинации без QR-кода, могут верифицировать документ в любом учреждении здравоохранения, и он будет действителен в течение всего времени пребывания в Черногории.

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Дата
31
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