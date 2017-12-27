В Бангладеш столкнулись два военных самолета

Два учебных военных самолета Як-130 разбились столкнулись в воздухе. Авария произошла в округе Кокс-Базар в Бангладеш.

Об этом сообщило местное агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя военных.

Инцидент произошел в 18.30 по местному времени. Пилотам удалось катапультироваться.

Причины столкновения выясняются.

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Накануне в Сирии боевики сбили военный самолет, который использовали для штурмовой поддержки пехоты. Пилота расстреляли после катапультирования.