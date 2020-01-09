В Багдаде снова прогремели взрывы. Целились в посольство США

В Багдаде одна из ракет упала в 100 метрах от посольства США. Ілюстрація: afgsc.af.mil

В "зеленой зоне" иракской столицы Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, снова раздались взрывы.

Три ракеты запустили с юго-востока Багдада, сообщает Reuters со ссылкой на полицию Багдада.

Одной из целей атаки могло быть посольство США в Ираке, но в него прямо не попали, сообщает журналист BBC Ферас Кирани. Об этом же говорит и CNN со ссылкой на военное командование Ирака.

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Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что за этим могло стоять парамилитарная группировка "Катаиб Хезболла", которое США обвинили в нападении на свою военную базу 27 декабря и ячейки которого атаковали с воздуха 29 декабря. Однако, это неподтвержденные данные.

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Напомним, в "зеленой зоне" столицы Ирака до этого взрывы раздавались уже 4 и 5 января. Они происходили на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, которая началась после убийства в ночь на 3 января иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США.