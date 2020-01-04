В Багдаде начали похороны генерала Сулеймани

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В Багдаде 4 января хоронят иранского генерала Касема Сулеймани, которого ликвидировали во время воздушного удара США в ночь на 3 января.

Процессия стартовала от мечети имама Мусы Аль-Казима — одной из шиитских святынь.

Шествие сопровождали автомобили сотрудников иракской милиции.

Собравшиеся несли флаги Ирака и военизированных формирований, лояльных Сулеймани.

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Траурные мероприятия завершатся в Эн-Наджафе, священном городе мусульман-шиитов на юге Ирака, в 157 километрах от Багдада, передает агентство AFP. Тела и останки погибших членов группировки "Аль-Хашд аш-Шаби" будут захоронены.

Иранских военных доставят самолетом в Иран, который объявил трехдневный траур по Сулеймани.

3 января американские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по окрестностям аэропорта Багдада, столицы Ирака. В результате ракетного обстрела погибли по меньшей мере семь человек. Среди них 62-летний генерал Касем Сулеймани, которого США называют террористом.