В Азербайджане массово записываются в добровольцы - готовятся к войне с Арменией

Армяне также готовятся к активной фазе войны. Фото Sputnik

Более 23 тыс. добровольцев изъявили желание вступить в ряды Национальной армии Азербайджана на фоне обострения конфликта с Арменией.

"На сегодняшний день более 23 500 граждан обратились в Государственную службу мобилизации и призыву на военную службу в электронном виде, а также в местные отделения, департаментов и подразделений, высказали свои пожелания и были должным образом зарегистрированы", - отмечается в заявлении Государственной службы по мобилизации и призыва, отмечает УНН.

Госслужба поблагодарила граждан за высокий патриотизм и соблюдение санитарных мероприятий в пунктах призыва в период эпидемии коронавируса.

Отмечается, что среди добровольцев много известных личностей. Так, например, на военную службу записались народный артист Азербайджана Фаик Агаев, актер Ильгар Мусаев, поэт Шахрияр Дель Герани, рэпер Qurd (Фарид Эмине), модель Самира Алиева, обладательница титула II Vice Mrs. Top of the World 2015 Теграни Бахруз и другие.

Президент страны Ильхам Алиев обратился к нации с призывом встать на защиту родины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин объявил внезапную проверку армии и флота

Ранее стало известно, что бойцы из вооруженных группировок сирийской оппозиции могут быть направлены в ближайшие дни турецкими военными в поддержку армии Азербайджана.