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воскресенье, 23 мая 2021 00:57

В Австрии медики ампутировали пациенту не ту ногу: начато расследование

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В Австрии медики ампутировали пациенту не ту ногу: начато расследование
Медика, который ампутировал ногу, отстранили. Фото: Pixabay

В Австрии медики допустили ужасную ошибку во время операции. Они ампутировали не ту ногу 82-летнему пациенту.

Хирургическое вмешательство провели во вторник, 18 мая, а ошибку обнаружили лишь в четверг, 20 мая, во время перевязки. Врачи сообщили, что ампутировать нужно было левую ногу, но соответствующую отметку поставили на правой, пишет канал 24.

"Мы глубоко поражены тем, что, несмотря на стандарты качества, 82-летнему мужчине была ампутирована не та нога", – отметили в медучреждении.

Там также утверждают, что просили пациента подтвердить, поставили ли отметку на правильной ноге, но из-за заболевания артикуляция мужчины была ограниченной.

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Сейчас в больнице начали расследование. Руководство медучреждения после публичных извинений подало жалобу в прокуратуру.

Пациенту об ошибке уже сообщили, мужчина ждет новой операции. Медика, который ампутировал ногу, отстранили.

Это не первый раз, когда произошел такой случай. В марте этого года в больнице на карибском острове Сент-Люсии тоже отрезали пациенту не ту ногу. Как писали местные СМИ, врач случайно отрезал женщине здоровую ногу вместо больной.

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