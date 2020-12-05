В Армении выдвинули ультиматум Пашиняну об отставке

 
Ексклюзивы
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2232
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1269
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1323
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1656
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 261
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 909
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5292
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Фото
Все фото
3
5
11
7
4
Построили первую в мире авторазвязку на дне Атлантического океана
Построили первую в мире авторазвязку на дне Атлантического океана
Показали фото гигантского айсберга, дрейфующего на юге Атлантики
Показали фото гигантского айсберга, дрейфующего на юге Атлантики
Пассажирский автобус упал с моста. 14 погибших
Пассажирский автобус упал с моста. 14 погибших
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Укаринка рассказала, сколько стоит жизнь в Германии
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
Видео
Все видео
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Лучший учитель 2020 года выиграл $1 млн и разделил деньги с конкурентами
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Актеры "Властелина колец" собирают средства на спасение дома Толкина
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Самые ожидаемые фильмы 2021 года одновременно выйдут в кино и онлайн
Российский блогер провел стрим с умершей подругой
Российский блогер провел стрим с умершей подругой
Интервью
1/5
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 2232
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
2 Просмотров: 1188
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 909
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 315
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 387
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
суббота, 05 декабря 2020 21:15

В Армении выдвинули ультиматум Пашиняну об отставке

  Комментировать
В Армении выдвинули ультиматум Пашиняну об отставке

Армянская оппозиция выдвинула ультиматум за отставку премьер-министра Николу Пашиняну. Он должен уйти с должности до 12:00 вторника, 8 декабря.

Во время акции протеста один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что в случае отказа Пашиняна подать в отставку в указанный срок, по стране пройдут акции протеста. Об этом сообщает News.am.

"Это требование следующая: мы до вторника, 12:00, даем время, чтобы Никол со своей политической командой, советниками окончательно обсудил, принял решение об отставке и ушел. Никол, это твои последние часы, когда ты проживаешь в правительственной даче. У нас не может быть какой-то договоренности, какой-либо условия. У нас одно требование: Никол должен уйти, и все ", - заявил Сагателян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Азербайджан потерял в войне 2783 солдат, более 100 пропали без вести

Также он подчеркнул, что в случае добровольного ухода может гарантировать отсутствие физической расправы для Пашиняна.

В Армении продолжаются акции протеста. Они связаны с подписанием Пашинян договора с Азербайджаном о завершении войны в Нагорном Карабахе с участием России. Соглашение предусматривает вывод армянских войск с территории Карабаха и уход большей ее части под контроль Азербайджана.

Азербайджан и Армения договорились об обмене пленными. В обмен включать и тех, кого пленили до 2020 года

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Армении выдвинули ультиматум Пашиняну об отставке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
декабря

Эскадра самолетов ВМС США исчезла над Бермудским треугольником

"Сухой закон" продержался 13 лет

В пожаре в театре сгорели около 300 человек

Самое читаемое
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева 2 Просмотров: 10323
Стоит от 120 тыс. грн - китайские &quot;тесла&quot; разбирают, как горячие пирожки
Стоит от 120 тыс. грн - китайские "тесла" разбирают, как горячие пирожки
4
 Просмотров: 10314
Ударят морозы до -15: синоптики назвали дату
Ударят морозы до -15: синоптики назвали дату Просмотров: 5922
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
Модель Playboy снялась обнаженной с акулами-людоедами
4
 Просмотров: 5742
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
Улицу Грушевского заблокировали в обоих направлениях
3
 Просмотров: 5238
Мир
Наемник ДНР из Чехии получил реальный срок
Наемник ДНР из Чехии получил реальный срок Просмотров: 396
Тихановська просит США ввести санкции против Беларуси
Тихановська просит США ввести санкции против Беларуси Просмотров: 279
Это не гражданский конфликт - Ватикан высказался о войне в Украине
Это не гражданский конфликт - Ватикан высказался о войне в Украине Просмотров: 540
Сколько Трамп потратил на безуспешные попытки изменить результаты выборов
Сколько Трамп потратил на безуспешные попытки изменить результаты выборов Просмотров: 486
Построили первую в мире авторазвязку на дне Атлантического океана
Построили первую в мире авторазвязку на дне Атлантического океана
3
 Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
7
Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19
4
РФ завезла в Крым более полумиллиона россиян - Джемилев
3
Объяснили, чем грозят низкие тарифы на электроэнергию
2
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
2
Журналисты узнали истинную причину смерти внука Назарбаева
Голосов: 402
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть