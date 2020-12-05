В Армении выдвинули ультиматум Пашиняну об отставке

Армянская оппозиция выдвинула ультиматум за отставку премьер-министра Николу Пашиняну. Он должен уйти с должности до 12:00 вторника, 8 декабря.

Во время акции протеста один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян заявил, что в случае отказа Пашиняна подать в отставку в указанный срок, по стране пройдут акции протеста. Об этом сообщает News.am.

"Это требование следующая: мы до вторника, 12:00, даем время, чтобы Никол со своей политической командой, советниками окончательно обсудил, принял решение об отставке и ушел. Никол, это твои последние часы, когда ты проживаешь в правительственной даче. У нас не может быть какой-то договоренности, какой-либо условия. У нас одно требование: Никол должен уйти, и все ", - заявил Сагателян.

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Также он подчеркнул, что в случае добровольного ухода может гарантировать отсутствие физической расправы для Пашиняна.

В Армении продолжаются акции протеста. Они связаны с подписанием Пашинян договора с Азербайджаном о завершении войны в Нагорном Карабахе с участием России. Соглашение предусматривает вывод армянских войск с территории Карабаха и уход большей ее части под контроль Азербайджана.

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