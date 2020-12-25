В Армении проходят акции протеста против Пашиняна

Митингующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Фото: Reuters

В Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Люди перекрывают ряд улиц столицы, в частности, проспекты Баграмяна и Мясникяна, сквер Абовяна, перекресток проспекта Саят-Новы. Об этом сообщает NewsAm.

Полицейские попытались грубой силой задержать нескольких граждан, которые перекрыли перекресток Саят-Новы и Абовяна в Ереване, но им это не удалось.

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"Граждане, требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые перекрыли центр Еревана, подвергнуты приводу. При этом полицейские применили силу. Несмотря на действия правоохранителей, участники акции скандировали" Армения без Никола ", - говорится в сообщении.

Летом 2020 обострился конфликт в районе Нагорного Карабаха между Азербайджаном с одной стороны, а также Арменией и армией самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) - с другой. В конце сентября в регионе начались масштабные боевые действия. Они продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Премьер Армении и президенты Азербайджана и России 9 ноября подписали договор о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно этому документу, войска Азербайджана и Армении остаются на занимаемых ими позициях. Баку получил контроль над тремя районами в регионе - Агдамском на востоке и Кельбаджарский и Лачинскому на западе. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, были размещены российские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе контролирует Пограничная служба ФСБ России.