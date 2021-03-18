В Японии создали тесты, которые мгновенно обнаруживают Covid и его мутации

В Японии создали мгновенный тест на коронавирус. Фото: berdsk-online

Японская компания Симадзу, производитель измерительных инструментов и средств проведения анализов, создала специальное тестирование, которое может мгновенно обнаружить коронавирус или его мутацию.

Подробностями поделилось издание NHK.

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По словам представителей компании, для ПЦР-тестирования хватит только слюны. Новый набор реактивов поможет определить не только болен человек или нет, но и выяснить является ли вирус мутировавшим.

В Симадзу заявили, что всего потребуется 2 месяца исследований для того, чтобы создать продукт для проведения реального тестирования, который будут предлагать только лабораториям.

В Киеве разоблачили работников частной лаборатории, продававших справки с "нужным" результатом Covid-теста. Распространением справок занимался житель столицы.