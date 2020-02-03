В Японии начал извергаться вулкан

Столб дыма достигал 7 тисяч метров, а крупные камни выбрасывались на высоту почти 600 метров. Фото: static.ukrinform.com

Сегодня в японской префектуре Кагосима на островах Окинавы начал извергаться вулкан Синдаке.

Извержение привело к пирокластическому потоку вдоль склона, который состоит из вулканических газов, пепла и обломков породы, сообщает NHK.

Столб дыма достигал 7 тисяч метров, а крупные камни выбрасывались на высоту почти 600 метров.

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Местные власти префектуры Кагосима заявляют, что ни лава, ни камни не достигли жилых районов.

Метеорологическое управление поддерживает предупреждения на случай извержения вулкана на острове на уровне трех баллов по пятибалльной шкале.

На Филиппинах проснулся расположенный на расстоянии около 60 километров от столицы страны Манилы вулкан Тааль. Вулкан выбросил в атмосферу многокилометровый столб вулканического пепла. После этого власти островного государства немедленно начали эвакуацию населения из поселений.