Из-за вулкана в Филиппинах эвакуировали тысячи людей

В столице Филиппин проснулся вулкан. Фото: Укринформ

На Филиппинах проснулся расположенный на расстоянии около 60 километров от столицы страны Манилы вулкан Тааль.

Вулкан выбросил в атмосферу многокилометровый столб вулканического пепла. После этого власти островного государства немедленно начали эвакуацию населения из поселений, сообщают местные СМИ.

По разным данным, эвакуация затронула несколько тысяч жителей региона. Под эвакуацию попали и десятки туристов. В нескольких районах неподалеку от вулкана сейсмологи зарегистрировали небольшие землетрясения.

Между тем сейсмологи предупредили население от возможного "опасного" магматического извержения, что может произойти за несколько дней. Через выброшенный в атмосферу высокий столб вулканического пепла служба гражданской авиации Филиппин приостановила полеты в аэропорту Манилы.

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Тааль считается одним из самых активных вулканов на Филиппинах. В то же время он известен как одна из туристических достопримечательностей страны.