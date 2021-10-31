В Англии столкнулись два поезда, есть пострадавшие

В результате происшествия один из поездов упал на бок. Фото: Reuters

Два поезда столкнулись в воскресенье у английского города Солсбери. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией графства Уилтшир в Twitter.

"В настоящее время мы находимся на месте крушения с участием двух поездов, курсирующих между Андовером и Солсбери", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте инцидента находятся пожарные и машины скорой помощи. Информации о пострадавших пока нет. Также к месту аварии были направлены вертолеты.

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По информации транспортной полиции Великобритании, один из поездов сошел с рельсов. Недалеко от места происшествия организован травмпункт, добавили там.

Как уточнил репортер Би-би-си Джеймс Ингхэм, в результате инцидента пострадали около 12 человек, а один из машинистов оказался зажатым в кабине.

В Житомирской области 10 пустых вагонов грузового поезда сошли с рельс. Авария произошла недалеко от поселка Чернорудка. Нарушены габариты двух путей. Причины крушения расследуют.