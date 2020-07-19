В Амстердаме перекрыли квартал красных фонарей

В кварталах начали собираться толпы. Фото: Reuters

В Амстердаме перекрыли допуск пешеходов в кварталы красных фонарей.

Там собирались толпы людей, которые не придерживались социальной дистанции, передает ТСН.

"Не приходите к кварталу красных фонарей. Он переполнен. Несколько улиц временно закрыты", - отмечается в сообщении властей города в Twitter.

В квартале красных фонарей ввели ряд мер по социальной дистанции. Для распределения потоков людей в районе привлекут 40 "контролеров трафика". По пятницам и субботам от 6 вечера некоторые улицы будут открыты только для одностороннего движения пешеходов.

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Эти меры не сработали уже в первый день со времени введения. Власти Амстердама были вынуждены перекрыть в субботу некоторые улицы.

Квартал красных фонарей в Амстердаме вновь откроют для посетителей 1 июля. Секс-работниц обязывают носить перчатки.