В Афганистане в результате снегопадов погибли 16 человек

Из-за обвалов вызванных снегопадами в Афганистане погибли 16 человек. Фото: Укринформ

А Афганистане из-за обвала крыш нескольких зданий, вызванного снегопадами и дождями, погибли по меньшей мере 16 человек.

Инциденты произошли в провинциях Герат и Кандагар, сообщает 1tvnews.

"По меньшей мере 16 человек погибли в отдельных случаях обвала крыши зданий на западе и юге Афганистана", - рассказали местные чиновники.

Как отмечается, в Кандагаре непогода вызвала восемь смертей и 14 случаев травмирования людей.

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