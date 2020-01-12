В Афганистане в результате снегопадов погибли 16 человек

А Афганистане из-за обвала крыш нескольких зданий, вызванного снегопадами и дождями, погибли по меньшей мере 16 человек.
Инциденты произошли в провинциях Герат и Кандагар, сообщает 1tvnews.
"По меньшей мере 16 человек погибли в отдельных случаях обвала крыши зданий на западе и юге Афганистана", - рассказали местные чиновники.
Как отмечается, в Кандагаре непогода вызвала восемь смертей и 14 случаев травмирования людей.
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