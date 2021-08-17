В Афганистане началось вооруженное сопротивление "Талибану"

В Афганистане силы сопротивления под управлением вице-президента страны Амруллы Салеха начали активные бои с боевиками "Талибана".
Солдатам сопротивления удалось выбить боевиков из района Чарикар в провинции Парван. Об этом сообщает Корреспондент.
Продолжаются ожесточенные бои в Панджшере - единственном свободном от талибов регионе.
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Через Панджшер проходит важнейшая транспортная магистраль республики, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана. Провинция Парван расположена к северу от афганской столицы.
Для поддержки афганцев в Панджшер направили 10 тысяч бойцов.
В Афганистане, где власть захватили боевики движения "Талибан", находятся украинцы. Почти со всеми установили связь.
За помощью обратились 153 украинцы. В столицу Афганистана вылетает самолет из Украины для эвакуации своих граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский периодически собирает специалистов для обсуждения эвакуации.
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