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вторник, 17 августа 2021 21:50

В Афганистане началось вооруженное сопротивление "Талибану"

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В Афганистане началось вооруженное сопротивление &quot;Талибану&quot;
В боевиков отбили один район. Фото: АР

В Афганистане силы сопротивления под управлением вице-президента страны Амруллы Салеха начали активные бои с боевиками "Талибана".

Солдатам сопротивления удалось выбить боевиков из района Чарикар в провинции Парван. Об этом сообщает Корреспондент.

Продолжаются ожесточенные бои в Панджшере - единственном свободном от талибов регионе.

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Через Панджшер проходит важнейшая транспортная магистраль республики, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана. Провинция Парван расположена к северу от афганской столицы.

Для поддержки афганцев в Панджшер направили 10 тысяч бойцов.

В Афганистане, где власть захватили боевики движения "Талибан", находятся украинцы. Почти со всеми установили связь.

За помощью обратились 153 украинцы. В столицу Афганистана вылетает самолет из Украины для эвакуации своих граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский периодически собирает специалистов для обсуждения эвакуации.

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