В Афганистане ликвидировали 25 боевиков

В ходе наступательной операции правительственных войск в провинции Баглан на севере Афганистана ликвидированы 25 боевиков движения "Талибан".
Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Минобороны Афганистана.
В военном ведомстве сообщают о ликвидации в Баглане менее 25 боевиков движения "Талибан". Кроме того, 12 талибов были ранены.
"В ходе операции при поддержке афганских ВВС было также уничтожено транспортное средство боевиков и определенное количество оружия и оборудованием", - говорится в сообщении.
В шиитском районе западного Кабула возле школы для девочек взорвалась бомба. В результате инцидента погибли более 50 человек.
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