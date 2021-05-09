В Афганистане ликвидировали 25 боевиков

Кроме того, 12 талибов были ранены. Фото: Reuters

В ходе наступательной операции правительственных войск в провинции Баглан на севере Афганистана ликвидированы 25 боевиков движения "Талибан".

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Минобороны Афганистана.

В военном ведомстве сообщают о ликвидации в Баглане менее 25 боевиков движения "Талибан". Кроме того, 12 талибов были ранены.

"В ходе операции при поддержке афганских ВВС было также уничтожено транспортное средство боевиков и определенное количество оружия и оборудованием", - говорится в сообщении.

В шиитском районе западного Кабула возле школы для девочек взорвалась бомба. В результате инцидента погибли более 50 человек.