В аэропорту Кабула погибли по меньшей мере 40 человек

Из Кабула эвакуировали почти 640 афганцев за один полет. Фото: Reuters

В международном аэропорту Кабула в результате давки и стрельбы погибли по меньшей мере 40 человек, пытавшихся покинуть Афганистан.

"Они не должны были находиться на самолетах для иностранцев. Люди должны оставаться дома, для них не будет проблем", - сказал командир "Талибана", информирует TOLO News.

Люди приходят в аэропорт, надеясь вылететь из Афганистана. Среди них большое количество женщин. Они не верят талибам.

"Посмотрите, в каком состоянии дети, они жаждут и голодны, пусть Аллах уничтожит Ашрафа Гани (президента Афганистана, бежавший из страны - ред.)", - сказала Нафиса, жительница Кандагара.

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Многие из тех, кто находится на аэродроме, не имеют паспортов, но стремятся сесть на самолет и покинуть страну.

Вечером 15 августа из Кабула эвакуировали почти 640 афганцев за один полет. Рейсы в Катар совершил военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III. На борт не планировали брать столько людей. Многие афганцы в панике самостоятельно попали на самолет. 15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана Кабула. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам. За последние дни талибы захватили 25 из 34 столиц провинций Афганистана.