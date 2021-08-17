Военные США обнаружили привязанное к шасси самолета тело афганца, который хотел сбежать от режима "Талибана": кадры 18+

Афганцы пытаются пробраться на борт американского транспортника, чтобы сбежать из Афганистана. Фото: Ali Özkök / Twitter

На шасси транспортника С-17, вылетевшего из аэропорта Кабула после захвата Афганистана исламистским движением "Талибан", американские военные нашли тело афганца.

Об этом сообщило издание Politico.

Мужчина намеренно привязал себя к самолету, потому что хотел сбежать от террористического режима в стране.

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В сети опубликовали кадры 18+, где на самолете видно тело умершего афганца.

О других возможных погибших пока ничего неизвестно. Однако 16 августа были опубликованы кадры, на которых видно, как за американский самолет вцепились два человека и упали во время взлета транспортника.

Вечером 15 августа из Кабула эвакуировали почти 640 афганцев за один полет. Рейсы в Катар совершил военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III. На борт не планировали брать столько людей. Многие афганцы в панике самостоятельно попали на самолет. 15 августа 2021 года боевики движения "Талибан" начали "мирный захват" столицы Афганистана Кабула. Президент страны Ашраф Гани сложил полномочия и передал власть боевикам. За последние дни талибы захватили 25 из 34 столиц провинций Афганистана.