Увеличивают грудь и пересаживают волосы: из-за видеозвонков вырос спрос на пластические операции

Люди стали чаще наблюдать себя в экранах и им не понравилось то, что они там видели. Фото: unsplash

В Великобритании частые видеозвонки на удаленной работе привели к росту спроса на пластические операции.

Люди стали чаще наблюдать себя в экранах и им не понравилось то, что они там видели, сообщает LIGA.Tech со ссылкой на Financial Times.

В марте 2020 года Великобритания начала вводить жесткие ограничения по стране из-за пандемии коронавируса: были закрыты школы, кафе и общественный транспорт.

Приостановили свою работу и большинство клиник пластической хирургии. Однако врачи продолжили проводить консультации и обратили внимание, что к ним стали чаще обращаться на прием. Они связывают это с тем, что люди стали чаще видеть себя в экранах и стали менее довольны своей внешностью.

"Использование видеосвязи в Skype, FaceTime, Zoom и Microsoft Teams, очевидно, вызвало значительный интерес и спрос у желающих "откорректировать" свою внешность. Это может быть связано с личным тщеславием, но для некоторых людей это влияет и на карьеру, и на профессиональное развитие", - заявила автор исследования LaingBuisson Лиз Хит.

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Она рассказала, что большинство клиник сообщили о значительном росте спроса. В некоторых медицинских учреждениях количество запросов на операции выросло в 5 раз по сравнению с 2019 годом. Самыми популярными процедурами остаются увеличение груди, подтяжка живота и липосакция. Растет популярность пересадки волос.

В сертифицированной британским правительством организации Save Face из 800 аккредитованных косметологов заявили, что "Lockdown Face стал проблемой".

Директор организации Эштон Коллинз добавил: "Мы были завалены сообщениями "мои морщины ужасные, мои губы нужно исправить, мой нос кривой".

Пандемия коронавируса вызвала ускорение процесса цифровизации. Потребители теперь гораздо чаще покупают онлайн, все больше людей используют интернет как основной источник информации и развлечений, сообщают данные исследования экспертов Конференции ООН по торговле и развитию.