Увеличилось число заболевших коронавирусом на круизном лайнере

На борту лайнера Diamond Princess находятся 3,7 тыс. человек Фото: Bloomberg

Количество инфицированных коронавирусом 2019-nСoV пассажиров на круизном лайнере Diamond Princess возросло до 70 человек. Судно находится на карантине у берегов Японии.

9 февраля японские власти уделять приоритетное внимание проверке на вирусы у пожилых людей на лайнере в Йокогаме, сообщил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като, передает Bloomberg.

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По его словам, на судне находятся около 600 человек, которые нуждаются в лекарствах.

На борту лайнера Diamond Princess находятся 3,7 тыс. человек из 56 стран, из которых 2700 - пассажиры, остальные - члены экипажа, в том числе - 25 украинцев.