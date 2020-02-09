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воскресенье, 09 февраля 2020 12:44

Увеличилось число заболевших коронавирусом на круизном лайнере

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Увеличилось число заболевших коронавирусом на круизном лайнере
На борту лайнера Diamond Princess находятся 3,7 тыс. человек Фото: Bloomberg

Количество инфицированных коронавирусом 2019-nСoV пассажиров на круизном лайнере Diamond Princess возросло до 70 человек. Судно находится на карантине у берегов Японии.

9 февраля японские власти уделять приоритетное внимание проверке на вирусы у пожилых людей на лайнере в Йокогаме, сообщил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като, передает Bloomberg.

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По его словам, на судне находятся около 600 человек, которые нуждаются в лекарствах.

На борту лайнера Diamond Princess находятся 3,7 тыс. человек из 56 стран, из которых 2700 - пассажиры, остальные - члены экипажа, в том числе - 25 украинцев.

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