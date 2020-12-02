Установили лиц, связанных с убийством физика-ядерщика

Разведывательные службы Ирана установили лиц, организовавших убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Тегеран обещает принять меры. Об этом заявил официальный представитель иранского правительства Али Раби, пишет ТАСС.
"Все обстоятельства дела расследуются, и как только они будут установлены, будут выработаны соответствующие меры", - подчеркнул Раби.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается следует Израиля.
Мохсен Фахризаде руководил Центром исследований при Министерстве обороны страны. Покушение на него произошло 27 ноября в районе города Дамовенд (провинция Тегеран).
Ученый был расстрелян из припаркованного автомобиля. Он умер в больнице.
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