Уровень доверия россиян к Путину упал до рекордно низких показателей за последние 14 лет

Рекордно низким оказался уровень доверия граждан РФ к президенту по результатам последнего опроса ВЦИОМ.
В этом исследовании ВЦИОМ задавал открытый вопрос, на который необходимо ответить самостоятельно, а не выбирая из предложенных кандидатур: "Если говорить о политиках, кому вы доверяете?" По такой методике центр изучал доверие к политикам 13 лет.
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Оказалось, что о доверии к президенту РФ Владимиру Путину заявили всего лишь 28,3% участников опроса. Такого низкого показателя не было за всю историю наблюдений.
Главный храм вооруженных сил России украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу, Иосифа Сталина и Крыма.
Открытие главного храма вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" планируется на 9 мая 2020 года, как раз к 75-летию победы в "Отечественной войне".
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