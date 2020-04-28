Уровень доверия россиян к Путину упал до рекордно низких показателей за последние 14 лет

Уровень доверия россиян к президенту России Владимиру Путину в марте упал до минимума за 14 лет, показал опрос ВЦИОМ. Фото: Reuters

Рекордно низким оказался уровень доверия граждан РФ к президенту по результатам последнего опроса ВЦИОМ.

В этом исследовании ВЦИОМ задавал открытый вопрос, на который необходимо ответить самостоятельно, а не выбирая из предложенных кандидатур: "Если говорить о политиках, кому вы доверяете?" По такой методике центр изучал доверие к политикам 13 лет.

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Оказалось, что о доверии к президенту РФ Владимиру Путину заявили всего лишь 28,3% участников опроса. Такого низкого показателя не было за всю историю наблюдений.

Главный храм вооруженных сил России украсят мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу, Иосифа Сталина и Крыма. Открытие главного храма вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" планируется на 9 мая 2020 года, как раз к 75-летию победы в "Отечественной войне".