Ураган затопил улицы и вызвал пожар

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В Москве мощный ураган затопил метро, ​​повалил краны и устроил пожар.

Две ветки метро приостановили движение поездов из-за подтопления участков, сообщают российские СМИ.

Возникали перебои в движении трамваев из-за подтопления улиц и падения деревьев. На улице Правды обрушилась часть крыши здания. В Щелково молния ударила в трансформаторную подстанцию. В Подрезково жилой дом загорелся после удара молнии.

В Раменском районе Подмосковья упал строительный кран.

В аэропортах задерживаются несколько десятков рейсов, часть отменены.

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15 тыс. человек в Московской области остались без энергоснабжения.

Плотное облако пыли надвигается на Италию над Средиземным морем и Юго-Восточную Европу из Сахары. В сочетании с высокими температурами эта пыль снижает видимость и качество воздуха, вызывает респираторные заболевания.