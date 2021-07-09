Упал воздушный шар. На борту было 11 человек

Воздушный шар упал в Новой Зеландии. Фото: Reuters

В Новой Зеландии упал воздушный шар. Пострадали 11 человек.

Шар приземлился в районе поселка Эрроутаун на Южном острове, пишет Reuters.

Жертвами стали 11 человек. Двое получили серьезные телесные повреждения. Их госпитализировали вертолетом. Один человек получил телесные повреждения средней степени, другие - легкие травмы.

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Ведется расследование. Причины аварии устанавливают.

Сначала предполагали, что воздушный шар врезался в дом. Однако позже стало известно, что он приземлился на ферме, где и планировалась его посадка.

В Швеции возле аэропорта города Эребру упал небольшой винтовой самолет. Он загорелся вскоре после вылета в 200 м от взлетно-посадочной полосы. На борту находились девять человек: восемь парашютистов и один пилот. Есть погибшие. Число жертв не сообщают.