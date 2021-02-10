Унитаз Гитлера купили на аукционе почти за $19 тыс.

Сиденье для унитаза Гитлера продали анониму за большую сумму. Фото: dailymail.co.uk

В США на аукционе анонимный покупатель купил сиденье для унитаза Адольфа Гитлера за $18 750.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Торги проходили в аукционном доме Alexander Auctions. Начальная ставка лота была $5 тыс. Сотрудники предполагали, что унитаз купят не более, чем за $15 тыс.

Но анонимный покупатель предложил за лот почти $19 тыс.

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Сиденья Гитлера в мае 1945 года украл из резиденции в Альпах американский солдат Рагнвальд Борха. Он вместе с французской армией одним из первых оказался в доме фюрера. Военные смогли забрать оттуда много предметов. В частности солдат украл из резиденции несколько картин.

На продажу сиденье для унитаза выставил сын Борха.

Американский адвокат Дэвид Виткомб нашел на чердаке новоприобретенного дома в городе Женева, штат Нью-Йорк, фотографии столетней давности.