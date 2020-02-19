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среда, 19 февраля 2020 10:58

Умерших от коронавируса медиков признают мучениками

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Умерших от коронавируса медиков признают мучениками
В Китае умерших от коронавируса медиков признают мучениками. Фото: CNN

В Китае официально признают мучениками медиков, умерших во время борьбы с коронавируса.

Об этом со ссылок на CNN сообщает Укринформ.

"Китай заявляет, что предоставит всем врачам, медицинским санитарам и санитаркам, умерших во время борьбы с вирусом, звание мучеников", - говорится в сообщении.

После нескольких смертей работников здравоохранения в результате нового коронавируса правительство Китая столкнулся с критикой за то, как он действует в отношении своих медицинских работников.

Два резонансных случаи смерти - смерть врача Ли Венлияна, которого наградили за предупреждение о появлении вируса, и Лю Цхиминга, директора больницы в городе Ухань, эпицентре вспышки болезни.

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Как сообщалось, более три тысячи медицинских работников заразились коронавируса COVID-19 в Китае.

Вследствие заражения китайским коронавируса Covid-19 умерли 2009 человек, в том числе пять человек за пределами материкового Китая. Сейчас количество подтвержденных случаев заболевания составляет 75 198, большинство из них - в материковом Китае. Успешно вылечились от вируса 14532 человека.

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