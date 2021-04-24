Умерла звезда эстрады

За 50-летнюю карьеру Мильво выпустила 173 альбомы. Фото: emmepress.com

В Милане, Италия, умерла певица и театральная актриса Мария Ильва Биолкати (Мильва).

Звезда умерла на 82 году жизни. Об этом сообщает Repubblika.

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Мильво выступала в течение 50 лет. За это время она выпустила 173 студийных альбома, концертных записей и сборников, которые разошлись по миру тиражом более 80 млн экземпляров.

Звезда работала со знаменитыми музыкантами Эннио Морриконе и Микисом Теодоракисом.

В Фестивалях итальянской песни в Сан-Ремо она участвовала 15 раз. Карьеру завершила в 2010 году.

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