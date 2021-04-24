Умерла звезда эстрады

В Милане, Италия, умерла певица и театральная актриса Мария Ильва Биолкати (Мильва).
Звезда умерла на 82 году жизни. Об этом сообщает Repubblika.
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Мильво выступала в течение 50 лет. За это время она выпустила 173 студийных альбома, концертных записей и сборников, которые разошлись по миру тиражом более 80 млн экземпляров.
Звезда работала со знаменитыми музыкантами Эннио Морриконе и Микисом Теодоракисом.
В Фестивалях итальянской песни в Сан-Ремо она участвовала 15 раз. Карьеру завершила в 2010 году.
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